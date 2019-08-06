Прокуратура Мордовии следит за соблюдением трудовых прав граждан

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В период с января по июнь нынешнего года сотрудниками прокуратуры было выявлено 2285 нарушений в указанной сфере. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 102 лица, к административной – 124. Кроме того, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3 уголовных дела.

Принятые надзорные меры позволили восстановить права на оплату труда более 12 тыс. работников различных организаций на общую сумму свыше 200 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru