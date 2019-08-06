В Саранске сотрудники прокуратуры проверили квест-комнаты

В Саранске проверили квест-комнаты.

Указанные проверки проводили сотрудники прокуратуры.

В Пролетарском районе Саранска был проверен развлекательный объект «Район 13» с тремя игровыми квест-комнатами под названием «Гарри и тайная комната», «Сумасшедший профессор», «Миссия не выполнима: космический корабль». В Ленинском районе города проверили развлекательный объект «Квест-комната Саранск» с двумя игровыми квест-комнатами, имеющими название «Маньяк-коллекционер» и «Психбольница».

В указанных заведениях были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности (отсутствуют огнетушители, инструкция о мерах пожарной безопасности, лицо, являющееся ответственным за пожарную безопасность, знаки пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствуют требованиям пожарной безопасности размеры дверных проемов комнат), санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (отсутствуют медицинская книжка, аптечка для оказания неотложной медицинской помощи, уборочный инвентарь для проведения влажной уборки комнат, одноразовые стаканы для питьевого режима, не обеспечен режим проветривания комнат) и защите прав потребителей (не доведено до сведения потребителей фирменное наименование организации, место её нахождения (адрес) и режим работы).

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Источник: prokrm.ru