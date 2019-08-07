В Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

Глава Мордовии Владимир Волков 6 августа провел совещание, посвященное вопросам реализации национальных проектов.

Глава региона заявил, что в настоящее время первоочередной задачей является заключение долгосрочных контрактов, а также отметил, что в данный момент наблюдается затягивание сроков подписания контрактов, по причине чего основная часть строительных работ смещается на второе полугодие.

Кроме того, Владимир Волков акцентировал внимание на том, что неосвоенные средства будут перераспределяться по другим регионам.

Также глава Мордовии заявил о необходимости применения жестких мер в отношении тех чиновников, который не могут освоить выделяемые из федерального бюджета средства.

По информации «Известий Мордовии».

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