В Мордовии диспансеризация остается бесплатной и добровольной

В Мордовии пришел брифинг с участием министра здравоохранения региона Олега Маркина.

Министр рассказал о том, как проходит в Мордовии диспансеризация населения, а также напомнил о том, что данная процедура является добровольной и бесплатной.

Стоит отметить, что в нынешнем году вступил в силу новый порядок диспансеризации. Граждане, возраст которых составляет от 18 до 40 лет, должны проходить диспансеризацию один раз в 3 года, а пациенты старше 40 лет - ежегодно.

Медицинский осмотр начинается с анкетирования. Затем измеряется давление, определяется индекс массы тела, делается ЭКГ, берется анализ крови. Завершается процедура осмотром у фельдшера, участкового терапевта или врача общей практики.

Стоит отметить, что граждане могут пройти диспансеризацию не только в будние дни, но и в субботу. Кроме того, трудовой кодекс обязует работодателя предоставлять сотруднику один оплачиваемый свободный день на прохождение медицинского осмотра.

Олег Маркин сообщил, что в нынешнем году в Мордовии диспансеризацию должны пройти 449 тыс. человек.

По информации «Известий Мордовии».

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