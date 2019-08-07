В Краснослободском районе горела надворная постройка

В Краснослободском районе произошло возгорание надворной постройки.

Утром 6 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Краснополье. Возле дома №62, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru