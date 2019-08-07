В Мордовии две женщины заблудились в лесу

В Ковылкинском районе две женщины заблудились в лесу.

Вечером 5 августа в дежурную часть ММО МВД РФ «Ковылкинский» поступило сообщение от 57-летней женщины. Гражданка просила о помощи. Женщина вместе со своей 32-летней знакомой вблизи посёлка Силикатный ушла в лес за грибами. Гражданки не смогли найти дорогу обратно.

Полицейские вместе с ПЧ №17 ФГКУ «1 ОФПС по Республике Мордовия» и родственниками заблудившихся женщин отправились на поиски. Стражи порядка использовали служебные машины с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, которые и помогли гражданкам определить правильное направление движения.

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Источник: 13.мвд.рф