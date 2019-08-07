В Мордовии сотрудники ГИБДД обсудили вопросы перевозки пассажиров

В УГИБДД РФ по Мордовии в рамках круглого стола были обсуждены вопросы, касающиеся перевозки пассажиров.

Представители ГИБДД сообщили, что на протяжении шести первых месяцев нынешнего года в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства было проведено 386 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам которых было выявлено 472 нарушения транспортного законодательства.

Чаще всего встречаются нарушения использования тахографа, оформления путевых листов, правил перевозки пассажиров и транспортной безопасности, отсутствие инструктажа с водителями по безопасности дорожного движения.

Также в рамках круглого стола были обсуждены вопросы профилактики ДТП с участием общественного транспорта и новые требования нормативно-правовых актов.

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Источник: 13.мвд.рф