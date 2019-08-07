Полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести в 1992 году

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который более 25 лет назад пропал без вести.

Благов Александр Иванович 1961 года рождения, являющийся жителем Саранска, осенью 1992 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что на момент исчезновения разыскиваемый гражданин был одет в норковую шапку коричневого цвета, куртку бежевого цвета, полувер черного цвета и серые туфли на сплошной подошве.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88, или 02.

Также читайте о том, что в Мордовии две женщины заблудились в лесу.

Источник: 13.мвд.рф