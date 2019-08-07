Три жительницы Саранска лишились деньги, поверив неизвестным мошенникам

В Саранске три местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились работниками банков.

Недавно 21-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить со счета горожанки денежные средства. Затем незнакомец заявил, что девушке следует перевести деньги на безопасный счет. В итоге жительница Саранска перечислила на указанный якобы работником банка счет денежные средства в сумме 2,9 тыс. рублей. Спустя некоторое время девушка поняла, что её обманули.

Аналогичным образом 65-летняя жительница Саранска лишилась 15 тыс. рублей. Таким же путем была ограблена 26-летняя девушка, также проживающая в Саранске. Пострадавшая осталась без денежных средств в сумме более 12 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный мошенник ограбил 71-летнюю жительницу Саранска.

Источник: 13.мвд.рф