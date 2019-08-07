Житель Инсарского района обвиняется в присвоении чужого имущества

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 30-летнего жителя Инсарского района, который обвиняется в присвоении чужого имущества.

В июле прошлого года обвиняемый, будучи работником крестьянско-фермерского хозяйства и являясь материально ответственным лицом за вверенное ему имущество, используя должностное положение, присвоил около 31,5 тонны минеральных удобрений «Селитра аммиачная».

С целью реализации преступного замысла житель Инсарского района дал указание находящимся в его подчинении водителям грузовых автомобилей, а также водителю погрузчика осуществить погрузку и дальнейшую доставку минеральных удобрений в Иссинский район Пензенской области. Дабы скрыть факт хищения, мужчина составил фиктивные акты на списание селитры для нужд хозяйства. Организации был причинен материальный ущерб в размере 365,5 тыс. рублей.

В августе 2018 года обвиняемый аналогичным способом вывез за пределы территории организации более 3 тонн зерновой продукции, общая стоимость которой составила 83,5 тыс. рублей.

Похищенные минеральные удобрения и зерновую продукцию житель Инсарского района продал неустановленным следствием лицам.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф