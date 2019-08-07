Четыре жителя Мордовии стали жертвами интернет-мошенников

В Мордовии четыре местных жителя лишились денежных средств при попытке приобрести различные товары у интернет-мошенников.

Одной из жертв мошенников стал 37-летний юрист из Саранска. Недавно мужчина обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже гидроцикла. Гражданин связался с продавцом, договорился с ним о покупке товара и перечислил на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 36 тыс. рублей. В оговоренные сроки гидроцикл не был доставлен жителю Саранска. На сообщения покупателя продавец не отвечает.

30-летний педагог дополнительного образования из Саранска, решивший купить светильник для аквариума на том же сайте, что и 37-летний пострадавший, лишился 7 тыс. рублей.

34-летний рабочий одного из предприятий Саранска остался без 20 тыс. рублей, решив приобрести автомойку высокого давления на упомянутом сайте.

Ещё одной жертвой интернет-мошенников, орудовавших на рассматриваемом сайте, стал 30-летний сотрудник учреждения культуры Краснослободского района, который решил приобрести студийное оборудование. Мужчина лишился 11 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф