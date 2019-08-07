Житель Саранска добровольно выдал полицейским оружие

Житель Саранска добровольно выдал полицейским винтовку, ружье и патроны.

5 августа житель Саранска 1958 года рождения добровольно выдал сотрудникам ОП№12 ММО МВД РФ «Краснослободский» одноствольную мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8М, двуствольное ружье неустановленной марки и 19 патронов.

Гражданин сообщил, что нашел оружие и боеприпасы в селе Н. Акшино во время разбора вещей в сарае, расположенном возле дома, ранее принадлежащего его покойному отцу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф