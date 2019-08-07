Полицейские изъяли наркотики у жителя Чамзинского района

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли маковую солому у местного жителя.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого жителя села Апраксино, во время личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой около более 38 г. Мужчина сообщил, что дикорастущий мак он нарвал на заброшенных огородах для личного употребления.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф