Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии принял участие в кроссе

Сотрудник следственного изолятора № 2 УФСИН РФ по Мордовии принял участие в кроссе, прошедшем в селе Арх-Голицыно Рузаевского района.

Центр физической культуры и спорта Рузаевского муниципального района и лыжно-биатлонный клуб «Голицыно» являются организаторами легкоатлетического кросса с гандикапом.

Кросс проводился на дистанциях 1 км, 2 км и 3 км.

Инструктор группы кадров и работы с личным составом СИЗО-2 Андрей Токаренко пробежал 3 км.

Главной целью рассматриваемого кросса является привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

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Источник: 13.fsin.su