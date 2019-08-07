Одна из исправительных колоний Мордовии отпраздновала юбилей

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие, посвященное празднованию 50-летия со дня образования учреждения.
Указанное мероприятие посетили почетные гости, сотрудники, работники и ветераны указанного учреждения.
Празднование началось с демонстрации фильма об истории становления исправительной колонии.
Сотрудникам учреждения были вручены ведомственные награды, а также очередные специальные звания. Дипломами были награждены структурные подразделения исправительной колонии, занявшие по итогам первого полугодия призовые места.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов колонии.
Для гостей были организованы праздничный концерт и чаепитие.
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Источник: 13.fsin.su