В Зубово-Полянском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний гражданин.

Указанное происшествие произошло 6 августа на 442-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки «ДАФ», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

От полученных телесных повреждений 29-летний пассажир грузовика скончался на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф