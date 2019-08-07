В Саранске иномарка врезалась в столб

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 6 августа недалеко от дома №122, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Шкода», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

По предварительным данным, вследствие рассматриваемого инцидента никто не пострадал.

Фото опубликовал Салих Сайфуллов в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

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Источник: 13.mchs.gov.ru