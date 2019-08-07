В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство, которое находится в розыске.

Вечером 6 августа возле дома №116а, расположенного по адресу – улица Косарева, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РМ остановили автомобиль марки BMW. За рулем транспортного средства находился 30-летний мужчина. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации автомобиля находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф