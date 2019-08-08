В Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек

В Саранске из-за пожара в жилом доме были эвакуированы 10 человек.

Днём 7 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в одной из квартир жилого дома №77, расположенного по указанному адресу, произошло возгорание мебели. Площадь распространения пламени составляла 30 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 10 жильцов дома. Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru