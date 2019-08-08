Житель Саранска, который убил знакомого, ближайшие 9 лет проведет в тюрьме

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 58-летнего мужчины, который убил своего знакомого.

16 декабря прошлого года 58-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир жилого дома №4, расположенного по адресу – улица Коваленко. Из-за личной неприязни мужчина ударил знакомого ножом в грудь. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала решение районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru