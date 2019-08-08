64-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев

В Саранске 64-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июня нынешнего года 64-летняя жительница Саранска прописала в принадлежащей ей квартире четырех граждан Узбекистана, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф