В Мордовии пропал без вести мужчина, который страдает психическим заболеванием

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Мордовии, который страдает психическим заболеванием.

Ларечкин Пётр Иванович 1960 года рождения, являющийся уроженцем села Курташки Атюрьевского района и жителем села Куликовка, 30 мая 2010 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Разыскиваемый гражданин является инвалидом по психическому заболеванию.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88, или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести в 1992 году.

Источник: 13.мвд.рф