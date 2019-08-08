В Чамзинском районе горел жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 8 августа на территории села Мичурино. На улице Пугачева загорелся жилой дом №24.

В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru