В Чамзинском районе горел жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.
Указанное происшествие произошло в ночь на 8 августа на территории села Мичурино. На улице Пугачева загорелся жилой дом №24.
В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru