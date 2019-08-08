Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 36-летнего безработного местного жителя.

На территории гаражного массива, расположенного в Пролетарском районе города, стражи порядка задержали 36-летнего безработного жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой более 58 г. Горожанин заявил, что хранил наркотики для собственного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом по аналогичной причине.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф