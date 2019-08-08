В Саранске загорелась беседка

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание беседки.

Ранним утром 7 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сызранской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №83, расположенного по указанному адресу, горит беседка. Площадь распространения пламени составила 8 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания беседки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru