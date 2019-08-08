В Мордовии полицейские встретились с подшефными, отдыхающими в летнем оздоровительном лагере «Вастома»

Стражи порядка организовали мероприятие для подшефных детей из Ардатовского детского дома-школы, отдыхающих в лагере «Вастома», расположенном на территории Ичалковского района.

Сотрудники культурного центра продемонстрировали детям творческие номера, эксперт-криминалист рассказал ребятам о том, как проводятся исследования почерка человека, портретов и различных документов, какие методы и средства используются для установления подлинности документов, печатей, штампов и подписей, о том, как работает криминалист в составе следственно-оперативной группы, которая первой выезжает на место происшествия, какую роль играет эксперт в раскрытии и расследовании преступлений, а также о том, как обнаруживают и изымают следы.

Также стражи порядка показали детям силовые приемы, применяемые при задержании опасных преступников, и технику владения оружием. Кроме того, ребята получили возможность прокатиться на спецтехнике, находящейся на вооружении в полиции.

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Источник: 13.мвд.рф