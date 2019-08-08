В Ромоданово в ДТП пострадали три человека

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 7 августа на Хлебном шоссе. По предварительной информации, 18-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-210930, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки и его 17-летний попутчик доставлялись в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь. Ещё один пассажир ВАЗа 17-летнего возраста был госпитализирован.

Было установлено, что у 18-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

Также читайте о том, что в Саранске иномарка врезалась в столб.

Источник: гибдд.рф