В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали мужчина и ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали мужчина и ребенок.

ДТП произошло ранним утром 7 августа на территории Октябрьского района города. Возле дома №73, расположенного по адресу – улица Волгоградская, 30-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Пежо», совершая левый поворот, не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю той же марки, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель машины, в которую врезалась 30-летняя женщина, доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ему была оказана необходимая медицинская помощь. 3-летняя пассажирка виновницы аварии бригадой СМП доставлялась в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница». После оказания медицинской помощи девочка была отпущена домой.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: гибдд.рф