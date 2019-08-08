В Торбеевском районе горели надворные постройки

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Днём 7 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Красноармейский. Возле дома №21, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 109 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

В скором времени специалисты выяснят, по какой причине загорелись надворные постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru