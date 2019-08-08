В Саранске неизвестный мужчина расплатился за заправку автомобиля фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

6 августа в полицию поступило сообщение о том, что сотрудники одного из банков при пересчете денежной выручки, поступившей в сейф-пакете с автозаправочной станции, расположенной на Александровском шоссе, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что фальшивая банкнота была принята в качестве оплаты за бензин оператором-кассиром АЗС от пассажира автомобиля, за рулем которого находился житель Подмосковья, осуществляющий частный извоз по городам России. Автомобилист заявил, что о клиенте он ничего не знает, поскольку последний во время поездки спал и не общался с ним.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф