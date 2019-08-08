В Саранске прокуратура требует погасить задолженность по исполненному контракту

В Саранске прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о закупках.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что МП г.о. Саранск «Горсвет» были допущены нарушения требований указанного законодательства, выразившиеся в неоплате исполненного контракта, заключенного с ПАО «ФСК ЕЭС» на оказание услуг по передаче электроэнергии с ценой контракта на сумму более 967 тыс. рублей.

Директору предприятия было внесено представление с требованием незамедлительно погасить задолженность по оплате контракта. Также в отношении указанного гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении.

Также читайте о том, что в Саранске лишат водительских удостоверений двух автомобилистов, имеющих психические расстройства.

Источник: prokrm.ru