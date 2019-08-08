В Саранске несколько многоквартирных домов остались без воды

В Саранске жильцы четырех многоквартирных домов остались без воды.

В ночь на 8 августа возле дома №15, расположенного по адресу - Лямбирское шоссе, произошла аварийная ситуация на сетях водоснабжения.

На место аварии оперативно выехали аварийные бригады «Саранскгорводоканала». Участок водопровода был перекрыт. После этого бригады приступили к ликвидации аварии. Водоснабжение было отключено в четырех многоквартирных домах.

Был организован подвоз воды. Бочки с водой стоят в районе домов №№11 и 19 по Лямбирскому шоссе.

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Источник: info-rm.com