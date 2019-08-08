В Саранске ребенок отравился порошком

В Саранске малолетний ребенок едва не скончался вследствие отравления порошком.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад. Мальчик, которому нет ещё и года, дополз до ванной комнаты, открыл шкаф, взял в руки цветную коробку с жидким порошком, а затем проглотил опасное для жизни и здоровья вещество.

Ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время мальчик находится в больнице. Медики диагностировали у ребенка отравление.

По информации «Известий Мордовии».

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