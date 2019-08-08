На заводе «Биохимик» запустят новое производство

Глава Мордовии Владимир Волков 7 августа провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития завода «Биохимик», предстоящего ввода в строй новых производственных площадей, а также выпуска оригинальных лекарственных препаратов, некоторые из которых не имеют аналогов в мире.

5 ноября нынешнего года завод «Биохимик» отпразднует 60-летний юбилей. Пётр Белый сообщил, что по случаю юбилейной даты будет открыто новое производство. Будут введены в эксплуатацию пять новых цехов и современная лаборатория. Также будет запущено производство готовых лекарственных препаратов по новой технологии и производство фармацевтических субстанций.

Кроме того, в настоящее время на этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп.

Пётр Белый также сообщил, что в июле с конвейера завода сошла первая партия уникального лекарственного препарата, предназначенного для людей с нарушениями обмена веществ.

В первой половине нынешнего года объемы производства на рассматриваемом заводе выросли почти на 11%, увеличение прибыли от продаж составило практически 5%. Также имеет место рост производительности труда на 25,7%.

Владимир Волков заявил о необходимости более динамичного роста размера заработной платы на заводе.

По информации «Известий Мордовии».

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