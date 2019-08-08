В Саранске загорелось бесхозное строение

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.

Вечером 7 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Краснодонской. Возле дома №10, расположенного по указанному адресу, загорелась бесхозная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 20 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе горели надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru