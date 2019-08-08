В Мордовии в результате несчастного случая погиб 49-летний мужчина

В Краснослободском районе в результате несчастного случая погиб 49-летний гражданин.

Трагическое происшествие произошло на прошлой неделе в селе Гумны. 49-летний житель села Слободские Дубровки, находясь на территории фермы, принимал участие в работах по ремонту кровли. В определенный момент мужчина оступился и упал вниз с четырехметровой высоты.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными.

По информации «Известий Мордовии».

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