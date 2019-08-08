В Мордовии психологи работают с осужденными, состоящими на профилактическом учете

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводят групповую психокоррекционную работу с осужденными, состоящими на профилактическом учете.

Целью указанной работы является обучение осужденных повышению уровня эмоциональной устойчивости и контролю поведения посредством использования ролевых игр, аутогенных тренировок, музыкотерапии, арт-терапии.

Результатом рассматриваемых мероприятий является снижение уровня агрессии, бытовых конфликтов и нарушений установленного порядка отбывания наказания.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su