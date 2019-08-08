В Саранске объявили оперативное предупреждение на 9 августа

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 9 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 9 августа в Саранске ожидается дождь, а также усиление юго-западного ветра с порывами, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

Жителям Саранска рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru