Жителя Торбеевского района осудили за убийство родственника

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении 48-летнего гражданина, который убил своего родственника.

10 апреля нынешнего года 48-летний житель села Кажлодка указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры выстрелил из охотничьего ружья в своего 52-летнего родственника, который приехал в гости из Саранска.

Пострадавший был госпитализирован. В ночь на 12 апреля мужчина скончался в медицинском учреждении.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 8,5 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru