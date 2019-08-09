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Полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести осенью 2012 года

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который пропал без вести осенью 2012 года

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Потапкин Владимир Михайлович 1984 года рождения, являющийся жителем Саранска, 17 ноября 2012 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в черную куртку, спортивные штаны черного цвета с бело-зелеными вставками и кроссовки темно-коричневого цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф