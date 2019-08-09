В Мордовии пожарные провели профилактические мероприятия в детском лагере

В детском оздоровительном лагере «Золотой колос», расположенном на территории Краснослободского района, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов, работники пожарно-спасательной части №19, а также представители добровольного пожарного общества провели мероприятия по обучению детей и персонала мерам пожарной безопасности.

С детьми были проведены конкурсы и викторины на противопожарную тематику, по итогам которых наиболее активные участники были награждены почетными грамотами.

Кроме того, для детей был организован показ специализированной пожарной техники и оборудования, продемонстрирована работа аварийно-спасательного инструмента, дыхательных аппаратов и спасательных устройств.

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Источник: 13.mchs.gov.ru