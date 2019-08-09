В Саранске полицейские задержали похитителей велосипедов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже велосипедов.

8 июня нынешнего года двое мужчин 1984 года рождения похитили из одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Полежаева, два оставленных без присмотра велосипеда. Похищенное имущество подозреваемые намеревались перепродать, но не успели это сделать, поскольку были задержаны полицейскими.

В отношении предполагаемых преступников, один из которых ранее уже имел проблемы с законом, было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф