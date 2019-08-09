47-летний житель Саранска обвиняется в совершении нескольких краж

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении нескольких краж.

22 февраля нынешнего года 47-летний житель Саранска зашел в здание женской консультации. Заметив, что дверь одного из кабинетов заперта на замок, а ключ оставлен в замочной скважине, мужчина, воспользовавшись данным обстоятельством, проник в кабинет и похитил кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме более 15 тыс. рублей.

Также было установлено, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных краж из кабинетов жилищно-ремонтного строительного управления и республиканского кожно-венерологического диспансера.

Ранее мужчина уже был судим за совершение преступлений против собственности.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф