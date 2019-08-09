В Саранске сотрудники полиции задержали двух потребителей наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух потребителей наркотиков.

На улице Транспортной с разницей в несколько минут сотрудники полиции задержали двух жителей Саранска 21- и 28-летнего возраста, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики. Общая масса изъятых у парней запрещенных веществ составила около 4 г.

Молодые люди заявили, что приобрели наркотики для собственного употребления.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф