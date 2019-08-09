В Мордовии начальница почтового отделения подозревается в присвоении денег

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения, которая подозревается в присвоении денежных средств.

В период с 30 октября прошлого года по 27 июня нынешнего года гражданка Б., будучи начальником отделения почтовой связи села Большие Березники Дубенского почтамта УФПС Мордовии, действуя из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, совершила присвоение денежных средств на сумму более 270 тыс. рублей.

Подозреваемая была привлечена к уголовной ответственности. По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Ситуацию прокомментировали также в УФПС РМ: "УФПС Республики Мордовия сообщает, что данный факт был выявлен в ходе проверки, проведенной специалистами почтамта. Сразу же после выявления филиалом было подано заявление в правоохранительные органы. Виновная сотрудница была уволена. В настоящее время предприятие оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении бывшего работника.

УФПС Республики Мордовия активно сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев. Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников".

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Источник: prokrm.ru