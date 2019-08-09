В Мордовии прокуратура выявила нарушения правил защиты персональных данных населения

В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения законодательства о персональных данных в районном учреждении социальной защиты населения.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было установлено, что в ГКУ «Социальная защита населения по Краснослободскому району Республики Мордовия» план внутренних проверок режима защиты информации надлежащим образом не исполняется. Документы, подтверждающие исполнение отдельных пунктов указанного плана, в учреждении отсутствуют. Учет машинных носителей информации не ведется.

Кроме того, руководством указанного учреждения не были приняты меры для защиты персональных данных от неправомерных действий. Личные дела получателей социальных услуг хранятся в открытых деревянных шкафах, не имеющих запорных устройств.

Директору ГКУ «Социальная защита населения по Краснослободскому району Республики Мордовия» было внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

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Источник: prokrm.ru