В Мордовии наблюдается рост уровня преступности

В Мордовии увеличился уровень преступности.

В общей сложности в период с января по июль нынешнего года на территории региона было зарегистрировано 4792 преступления. Данный уровень преступности на 5% превышает те показатели, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в районах Саранска: Ленинский – 936, Октябрьский – 774, Пролетарский – 669, а также в Рузаевском районе – 406. Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (22), Кадошкинском (34) и Атюрьевском (39) районах.

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Источник: prokrm.ru