В Мордовии осужденные пообщались с руководством

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН РФ по Мордовии Павел Ломакин провел прием осужденных в лечебном исправительном учреждении №3.

Вместе с врио начальника указанного исправительного учреждения Александром Яковлевым Павел Ломакин посетил промышленные объекты, столовую, жилые помещения и дежурную часть.

После обхода территории был проведен прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su