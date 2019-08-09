В Мордовии осужденные пообщались с руководством

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН РФ по Мордовии Павел Ломакин провел прием осужденных в лечебном исправительном учреждении №3.
Вместе с врио начальника указанного исправительного учреждения Александром Яковлевым Павел Ломакин посетил промышленные объекты, столовую, жилые помещения и дежурную часть.
После обхода территории был проведен прием осужденных по личным вопросам.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии психологи работают с осужденными, состоящими на профилактическом учете.
Источник: 13.fsin.su