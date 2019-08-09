Владимир Волков лично проверил ход работ по ремонту дорог

Глава Мордовии Владимир Волков 8 августа лично проверил ход работ на объектах, строительство которых ведется в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Рузаевском районе глава региона осмотрел участок дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. На данном объекте работы завершатся до конца сентября.

Также в указанном районе Владимир Волков проинспектировал ход работ по ремонту дорожного покрытия на подъезде к селу Болдово от дороги, пролегающей между Рузаевкой и Ковылкино. Завершение работ на данном объекте также запланировано на сентябрь. Владимир Волков также распорядился отремонтировать мост в указанном селе.

В Саранске Владимир Волков проинспектировал строительство автомобильной развязки в районе тепличного комплекса. Подрядчик заявил, что работы будут завершены в сентябре, хотя ранее утвержденный график предусматривает сдачу объекта в ноябре.

По информации «Известий Мордовии».

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