Житель Большеберезниковского района во время ссоры жестоко избил знакомого

В Большеберезниковском районе было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.
Вечером 16 июня нынешнего года 38-летний житель деревни Федоровка гостил у своего 43-летнего знакомого, проживающего в селе Судосево. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья.
Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины тупую травму живота и многочисленные переломы.
В отношении жителя деревни Федоровка было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф